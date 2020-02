L’ancien grand espoir du Real, Martin Odegaard pourrait refuse de revenir au club en fin de saison.

Recruté il y a plusieurs années par le Real alors qu’il était encore un très jeune joueur, Martin Odegaard a connu des années compliquées à Madrid. Le jeune norvégien a dû partir en prêt pour vraiment lancer sa carrière. Après avoir brillé aux Pays-Bas, c’est à la Real Sociedad qu’il est en train d’exploser cette saison.

Il ne veut pas aller trop vite

Le Real, club auquel il appartient toujours veut le faire revenir en fin de saison. Soit un an avant la fin de son prêt de deux ans. Un scénario qui n’enchante pas vraiment Martin Odegaard. Le Norvégien ne s’est jamais vraiment entendu avec Zidane et voudrait rester deux ans au Pays basque avant d’envisager un retour à Madrid. Et il n’hésitera pas à snober le coach français selon plusieurs sources.