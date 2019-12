Les clubs anglais sont prêts à se mener une véritable guerre pour le transfert de Jadon Sancho.

Les clubs anglais ne manquent pas de moyens pour faire des folies sur le marché des transferts. Et quand un joueur intéresse les plus grosses écuries anglaises, cela peut faire monter les enchères de manière impressionnante. C’est le cas pour Jadon Sancho, le joueur anglais de Dortmund.

C’est la guerre

Les clubs anglais rêvent de le ramener en Premier League et Dortmund pourrait accepter de le vendre cet hiver en cas de très grosse offre. Les Allemands cherchent même son successeur et discutent pour le transfert de Haland. Manchester City, Chelsea et Liverpool sont prêts à se battre pour Jadon Sancho.