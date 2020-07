La tension monte d’un cran entre Griezmann et ses dirigeants. Le joueur pourrait bien chercher à partir cet été.

Peu considéré par son entraîneur et pas assez soutenu par ses dirigeants, Griezmann n’est plus très loin d’entrer en guerre avec sa direction. Il ne se fait plus trop d’illusion sur la possibilité de jouer plus souvent et pourrait donc demander un bon de sortie.

Se relancer rapidement

Mais il a peur que le club réclame trop d’argent pour son transfert et que cela lui ferme des portes. Il ne fera aucun cadeau et semble bien décidé à ne pas se laisser faire. Griezmann joue gros, car il doit se relancer au plus vite et penser à l’Euro qui aura lieu en fin de saison prochaine.