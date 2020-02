Leroy Sané n’aura plus qu’un an de contrat en juin et il commence à être sollicité pour la saison prochaine.

Pep Guardiola s’interroge au sujet de son avenir à Manchester City. Le club anglais doit surveiller ses dépenses alors que le technicien voudrait de nombreux renforts de premier plan. Par ailleurs, certains joueurs semblent lassés par sa méthode et commencent à envisager des départs.

Il sera à l’écoute

C’est notamment le cas de Leroy Sané qui hésite profondément à prolonger son contrat. Il n’aura plus qu’un an de bail en juin et il est une cible du Bayern Munich qui rêve de le ramener en Bundesliga en juin. Le joueur semble très séduit par cette éventualité et sera à l’écoute.