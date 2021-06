Le transfert de Haaland va être une des attractions de l’été et Chelsea est prêt à faire une première offensive.

Erling Haaland semble bien décidé à franchir un cap lors de ce marché des transferts en changeant de championnat et en rejoignant une équipe qui vise la victoire en Ligue des champions. Dans le même temps, Dortmund va avoir besoin de remettre ses finances dans le vert.

Chelsea a les moyens

Il partira pour plus de 100 millions d’euros et une offensive massive de Chelsea est en cours. Les champions d’Europe veulent faire signer une star offensive et Haaland fait figure de priorité. Les Blues ont largement les moyens de faire une offre proche de 120 millions pour lui.