Un champion du monde pourrait bien faire l’actualité sur le marché des transferts dans quelques semaines.

Les champions du monde ont la cote sur le marché des transferts et cela devrait se voir une fois de plus lors du prochain mercato. Nabil Fékir fait notamment beaucoup parler de lui depuis quelques semaines et il pourrait bien quitter le Betis pour une destination plus prestigieuse.

Attiré par l’Angleterre ?

L’ancien joueur de l’OL a une clause libératoire d’environ 100 millions d’euros et certains clubs sont prêts à se jeter sur lui à la fin de la saison. La presse anglaise affirme notamment qu’Arsenal pourrait faire de lui une priorité de recrutement. Le joueur serait très attiré par la Premier League.