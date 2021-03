Pour convaincre Messi de prolonger, un dernier challenge d’un an pourrait lu être proposé. Mais avec une grosse baisse de salaire.

Laporta tout juste élu veut maintenant tout mettre en œuvre pour convaincre Leo Messi de rester au moins une année de plus. Le nouveau président cherche la bonne offre à faire à sa star et pourrait lui proposer un contrat d’un an avec une très grosse baisse de salaire puisqu’on parle d’un salaire annuel entre 20 et 25 millions.

Un dernier challenge

Il en touchait plus du double jusqu’à aujourd’hui. Mais cette forte baisse de salaire pourrait permettre au Barça à la fois de conserver Messi, mais aussi de faire venir d’autres joueurs majeurs. Un dernier challenge d’un an proposé à l’Argentin avant qu’il puisse librement terminer sa carrière ailleurs.