L’histoire entre Eden Hazard et le Real pourrait prendre fin cet été.

Recruté il y a deux ans par le Real, Eden Hazard est une immense déception à Madrid. L’international belge est trop souvent blessé, rarement en forme et son attitude en marge de l’élimination du club en Ligue des Champions a agacé les observateurs et les supporters merengue.

Hazard agace

Il n’en fallait pas plus à Florentino Pérez pour prendre une décision radicale à son sujet. Selon la presse spécialisée, le boss madrilène est en colère et ne veut plus entendre parler d’Hazard. Il va tout faire pour le faire partir cet été lors du mercato.