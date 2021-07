Le président merengue ne cesse d’assurer à Mbappé que le Real va tout faire pour le recruter cet été.

La presse espagnole continue d’assurer que le Real est toujours en lice pour le recrutement de Kylian Mbappé. Selon plusieurs journaux espagnols, Mbappé a de grandes chances de signer à Madrid avant la fin du mercato. Ce n’est pas l’avis de tous les observateurs.

Le Real n’a pas les moyens !

Plusieurs spécialistes du mercato assurent en effet que le président Florentino Pérez ment à Mbappé en lui faisant croire que le Real est en mesure de le recruter cette année. Et pour cause, le club merengue serait lourdement impacté par la crise économique et serait tout simplement incapable de payer un transfert de plus de 100 millions d’euros cet été.