Le FC Nantes espère faire un bel investissement au mercato hivernal et cela devrait concerner les postes offensifs.

Le FC Nantes sera actif sur le front du mercato hivernal. Les Canaris visent une belle place en Ligue 1 pour la fin de la saison et le staff technique semble persuadé qu’il faut absolument un renfort dans le secteur offensif pour viser encore plus haut et espérer le top 5 du championnat.

Ce ne sera pas Gameiro

Waldemar Kita est prêt à mettre la main à la poche pour cela, mais ce ne sera sans doute pas Kevin Gameiro qui était pourtant cité il y a quelques semaines. La venue de l’attaquant coûterait beaucoup trop cher notamment au niveau du salaire. Néanmoins, Kita semble prêt à faire un bel investissement.