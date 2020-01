Le Barça va changer d’entraîneur la saison prochaine et certaines pistes évoquées peuvent surprendre.

Les dirigeants du FC Barcelone ont bien l’intention de prendre une nouvelle direction la saison prochaine. Valverde ne fera pas de vieux os sur le banc et les dirigeants veulent installer un nouveau technicien. Le rêve des Catalans est bien de boucler un retour de Guardiola.

Une piste étonnante

Mais cela sera particulièrement compliqué et d’autres options sont envisagées. D’après la presse espagnole, le nom de Thierry Henry circule de plus en plus autour du Barça. Une piste qui peut paraître étonnante, car le champion du monde 98 ne reste pas sur une très belle expérience à Monaco.