Nombreux sont les joueurs qui rêvent de porter le maillot du Barça et une star aurait proposé ses services.

Les relations entre David Alaba et le Bayern Munich ne s’arrangent pas. Le joueur autrichien veut des garanties pour signer un nouveau contrat et demande notamment un salaire très élevé puisqu’il souhaiterait une somme de 20 millions d’euros par an.

Cela pourrait coûter cher

Selon certaines sources, il serait surtout désireux de passer à autre chose et de rejoindre une nouvelle équipe pour la saison prochaine. Selon la presse espagnole, des proches du joueur auraient proposé ses services au FC Barcelone. Les Catalans ne ferment pas la porte, mais une telle opération pourrait coûter très cher.