Le Barça prépare l’avenir et pourrait faire d’un joueur de Ligue 1 sa grande priorité de recrutement.

Le Barça pense déjà à la saison prochaine et à apporter des modifications à son milieu de terrain. Les Catalans devraient logiquement ouvrir la porte à Ivan Rakitic et ils pisent un joueur de Ligue 1 pour le remplacer. Ils sont de plus en plus attentifs aux performances de Camavinga.

Pas moins de 60 millions

Le milieu de terrain du Stade Rennais impressionne et les dirigeants catalans apprécient son profil. Ils pourraient tenter de leur chance en fin de saison, mais les Bretons ne veulent pas entendre parler de ce transfert à moins de recevoir au moins 60 millions.