Les finances du Barça commencent à soulever des interrogations sur la capacité d’investissement du club l’été prochain.

Les dirigeants du FC Barcelone ont souvent dépensé sans compter au cours des derniers mois et notamment depuis le départ de Neymar. À tel point que les comptes sont désormais dans le rouge et que la masse salariale de la formation catalane est de loin la plus élevée du monde.

Il faut le vendre

Cela soulève des inquiétudes sur la capacité d’investissement du club lors du prochain marché des transferts. Il va sans doute falloir vendre et notamment un joueur comme Coutinho qui pèse lourd sur la masse salariale et qui est encore très coté. Le vendre devra être une priorité en juin.