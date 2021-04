Le FC Barcelone devrait tout mettre en œuvre pour installer un nouvel entraîneur sur le banc de touche cet été.

Des désaccords majeurs commencent à apparaître entre Koeman et la nouvelle direction du FC Barcelone. Récemment élu président du club, Joan Laporta considère que Koeman est l’entraîneur de l’ancien board et il ne souhaiterait pas continuer avec lui la saison prochaine.

Il faudra le payer cher

L’arrivée d’un nouvel entraîneur majeur est donc plus que sérieusement à l’étude et Laporta rêve d’installer durablement Xavi dans ce poste. Une crise est donc à attendre en Catalogne puisque Koeman pourrait bien ne pas laisser son poste aussi facilement et il demandera sans doute une grosse somme pour partir.