Le Barça semble toujours intéressé par Lautaro Martinez, mais est-ce vraiment la meilleure option ?

Les dirigeants du FC Barcelone sont bien toujours décidés à prendre un attaquant de premier plan pour la saison prochaine et le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui de Lautaro Martinez qui porte le maillot de l’Inter Milan. C’est notamment Messi qui pousse pour lui.

C’est très cher

Mais le faire venir coûterait plus de 110 millions d’euros et compte tenu de ses dernières performances, on peut vraiment se demander si le Barça fait le bon choix. Pour un tel tarif, le Barça pourrait sans doute choisir une autre option. Mais si Messi pousse pour Lautaro Martinez…