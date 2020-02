Le Barça aimerait bien pousser Ousmane Dembelé vers la sortie au mois de juin, mais il pourrait être difficile à vendre.

Les dirigeants du FC Barcelone sont de plus en plus agacés par les blessures à répétition de Ousmane Dembelé et par l’hygiène de vie du champion du monde. Il pourrait être poussé vers la sortie au mois de juin, mais il sera sans doute très difficile de trouver preneur.

Une cote qui chute

Tout le monde suit les péripéties de l’ancien joueur du Stade Rennais et ses nombreuses blessures font baisser sa cote. Difficile aujourd’hui d’imaginer un club mettre une grosse somme d’argent pour le recruter. Il reste dans le viseur de Liverpool, mais personne ne mettra plus de 40 millions sur lui alors que le Barça en voudrait le double.