Le Barça pense déjà à la saison prochaine et les dirigeants ont déjà validé une piste de Ligue 1.

Les dirigeants du FC Barcelone suivent de près le championnat de France et les joueurs qui se font remarquer en Ligue 1. C’est Eric Abidal qui s’occupe notamment de dénicher des talents dans toute l’Europe et il n’est pas passé à côté de l’éclosion du milieu de terrain rennais Camavinga.

Offre en fin de saison

Le joueur a été supervisé à plusieurs reprises et son profil a été étudié de près. Son profil aurait été validé par toute la cellule de recrutement et les Catalans pourraient bien tenter de le recruter en fin de saison. Rennes espère le conserver une saison de plus, mais cela pourrait être compliqué.