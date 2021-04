Le Barça doit surveiller sa masse salariale et pourrait bien ne pas pouvoir faire de très grosses offres financières cet été.

Le FC Barcelone est penché sur le prochain marché des transferts avec de grandes ambitions, mais la presse espagnole confirme jour après jour que le club catalan pourrait avoir du mal à attirer des joueurs de premier plan. Le club doit surveiller sa masse salariale et va devoir faire des offres raisonnables.

Plus les moyens ?

C’est notamment pour cette raison qu’une offre de contrat a été faite à Eric Garcia et qu’elle aurait été jugée très basse par les proches du joueur. On parle également d’un salaire de 30 millions d’euros par an pour Messi, soit deux fois moins que ce qu’il touche actuellement. Le prestige du Barça suffira-t-il pour accueillir des stars ?