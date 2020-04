Alors que le Barça ne relâche pas la pression pour Martinez, l’Inter commence à penser à un Français pour le remplacer.

Lautaro Martinez est plus que jamais une priorité pour les dirigeants du FC Barcelone. Le club espagnol veut tout mettre en œuvre pour accueillir l’attaquant argentin de l’Inter Milan et le club italien pourrait bien commencer à comprendre que son joueur va lui échapper.

Peu de chances de bouger

En effet, l’Inter commence à creuser de plus en plis de pistes pour remplacer sa star offensive et songerait notamment à faire une offre pour l’attaquant français de Manchester United, Anthony Martial. Néanmoins, il est lié avec MU jusqu’en 2024 et a peu de chances de bouger.