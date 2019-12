Le Barça pourrait bien commencer à placer ses pions en vue d’un transfert de N’Golo Kanté au mois de juin.

Les dirigeants du FC Barcelone sont bien conscients qu’ils doivent préserver l’équilibre de l’équipe et ne pas miser l’intégralité du budget de recrutement sur des attaquants comme ils semblent le faire depuis plusieurs mois. Un gros investissement pourrait être fait au milieu de terrain.

Il veut passer à autre chose

Et la presse espagnole commence à citer de plus en plus souvent le nom de N’Golo Kanté. Le joueur de l’équipe de France serait bien décidé à vivre une nouvelle expérience et se voit bien rejoindre une des meilleures équipes du monde. Il pourrait bouger au mois de juin, mais pas avant.