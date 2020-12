Alors que des élections très importantes approchent du côté de Barcelone, le retour de Xavi est de plus en plus évoqué.

La crise couve au FC Barcelone. Le club a des soucis financiers et pourrait bien avoir du mal à se renforcer au cours des prochains mois et les résultats ne sont pas à la hauteur depuis le début de la saison. À tel point que Koeman serait déjà sur la sellette et qu’on parle de noms pour le remplacer.

Il peut se libérer

On commence à parler de plus en plus d’un possible retour de Xavi dans le club de son cœur. Désormais entraîneur, il officie au Qatar à Al-Sadd, mais il aurait la possibilité de se libérer de son contrat pour revenir en Catalogne. Un retour de Xavi en janvier pourrait être un très joli coup.