Si les Catalans veulent vraiment pousser Dembelé dehors, ils pourraient bien être contraints de le brader.

Les dirigeants du FC Barcelone n’en peuvent plus des blessures à répétition d’Ousmane Dembelé. Le joueur ne manque pas de talent, mais son hygiène de vie n’est pas compatible avec les exigences du plus haut niveau et les Catalans estiment que le recruter a été une erreur.

Personne ne paiera cher

Il pourrait être poussé vers la sortie, mais il semble aujourd’hui totalement invendable. Le Barça l’a payé une fortune et personne ne sortira le chéquier compte tenu du temps qu’il a passé à l’infirmerie ces derniers mois. Pour lui permettre de trouver preneur, les Catalans seraient contraints de le brader.