Les dirigeants du Barça veulent du neuf sur le banc de touche et un retour de Guardiola n’est pas à exclure.

Les dirigeants du FC Barcelone se posent des questions au sujet de l’avenir du club et notamment sur celui de Valverde. Le technicien n’a jamais vraiment fait l’unanimité aussi bien en interne qu’auprès des supporters et il a toutes les chances d’être remplacé.

Un retour possible

Les Catalans rêvent d’un coup majeur en bouclant le retour de Pep Guardiola et c’est bien loin d’être impossible. Le technicien espagnol se pose des questions au sujet de son avenir et pourrait bien quitter Manchester City en juin prochain. Un retour au Barça est possible.