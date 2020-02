En Italie la rumeur est de plus en plus forte pour une arrivée de Leo Messi du côté de la Juventus, mais cela semble totalement impossible.

Impossible ?

Leo Messi aurait bien une clause dans son contrat qui pourrait lui permettre de boucler ses bagages lors du prochain marché des transferts. Et cette fameuse clause fait couler beaucoup d’encre en Espagne, mais aussi dans d’autres pays. Une rumeur parle de sa possible venue du côté de la Juventus.

Il est clair que la Juve a les moyens de faire un très gros transfert, mais il semble totalement illusoire d’imaginer CR7 et Messi associés la saison prochaine. Sarri a récemment été interrogé sur cette rumeur et il a préféré en rire. Avec Messi et CR7 dans la même équipe, la masse salariale pourrait être totalement folle…