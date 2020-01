Alors que son départ a souvent été évoqué pour la fin de la saison, Antoine Griezmann pourrait bien ne pas animer le prochain marché des transferts.

Griezmann a connu un début de saison compliqué, mais le champion du monde français pourrait profiter de la blessure de Suarez pour évoluer plus souvent à un poste qu’il apprécie et revenir sur le devant de la scène. Alors qu’un départ en juin était envisagé, tout pourrait changer.

Il ne bougera pas ?

Le joueur français sait qu’il sera difficile pour lui de trouver mieux que le FC Barcelone et partir après seulement un an serait un constat d’échec difficile. Compte tenu de son niveau de salaire et du fait qu’il faudrait mettre plus de 100 millions pour le recruter, il a toutes les chances de ne pas bouger.