Le FC Barcelone va se lancer dans le transfert de Lautaro Martinez, mais va faire tout son possible pour faire baisser son prix.

Le FC Barcelone va bien faire tout son possible pour faire signer Lautaro Martinez lors du prochain marché des transferts. Leo Messi pousse notamment pour ce renfort et les dirigeants catalans sont persuadés que ce serait une bonne recrue et il a l’avantage d’avoir une clause libératoire de 111 millions.

L’Inter veut du cash

Mais le Barça veut tenter de faire baisser ce prix. Les Catalans veulent inclure des joueurs dans la transaction pour payer moins cher et aimeraient notamment pouvoir proposer Coutinho. Mais l’Inter Milan ne l’entend pas de cette oreille et attendrait uniquement du cash.