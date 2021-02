Si le Barça doit perdre Leo Messi en juin, un joueur comme Haaland pourrait a le potentiel pour le remplacer.

Les dirigeants du FC Barcelone commencent à comprendre qu’ils n’ont quasiment plus aucune chance de prolonger le contrat de Leo Messi. Et plutôt que de perdre du temps dans cette direction, ils devraient tout faire pour trouver un joueur de premier plan qui prendra sa suite pendant les prochaines années.

La star des années à venir

Peu de joueurs ont le potentiel pour cela, mais le Barça doit tout mettre en place pour faire signer un attaquant comme Haaland. Le jeune Norvégien affole les compteurs et pourrait bien être la star des années à venir. Il pourrait bouger pour environ 100 millions d’euros et un salaire de 18 millions par an.