Le FC Barcelone commence à avoir peur de voir Dembelé partir à la fin de son contrat en juin 2022.

Ousmane Dembelé s’attire des louanges depuis quelques semaines après avoir longtemps été critiqué pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition Le Barça a souvent voulu le mettre sur le marché des transferts sans vraiment trouver preneur, car il demandait trop d’argent.

Bientôt libre

Mais maintenant qu’il a retrouvé son meilleur biveau, le Barça veut absolument le conserver et Dembelé n’a pourtant plus qu’un an de contrat. Les Catalans commencent même à avoir peur de le voir partir librement en juin 2022. Il faut vite trouver une solution, car les Catalans ne peuvent pas imaginer une telle issue dans un an.