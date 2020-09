Pour compenser le prochain départ de Leo Messi, Le FC Barcelone va sans doute avancer ses pions pour Mbappé.

Le FC Barcelone sait désormais qu’il va sans doute falloir trouver un remplaçant à Leo Messi pour la saison prochaine puisque la star argentine ne devrait pas prolonger son bail en faveur des Catalans afin de vivre une nouvelle expérience sous un nouveau maillot.

Rassembler l’argent

Et le Barça va devoir faire signer une star mondiale pour le remplacer. Ainsi, on imagine mal les Catalans ne pas tout mettre en œuvre pour faire signer Mbappé qui pourrait lui aussi se retrouver sur le marché. Les Catalans ont un peu moins d’un an pour rassembler une grosse somme d’argent pour boucler cette opération.