Le Barça s’intéresse toujours à Depay, mais le club catalan pourrait bien attendre qu’il soit libre pour bouger.

Koeman fait toujours de Depay une priorité de recrutement. Il a tenté sa chance l’été dernier, mais n’avait pas les fonds pour le recruter même si l’Olympique Lyonnais était raisonnable dans ses demandes financières. Depay sera libre en fin de saison et nombreux sont ceux qui pensent que le Barça va tenter sa chance cet hiver.

Attendre juin

Mais rien n’est moins sûr. Le club catalan traverse de grosses difficultés financières et ne voudrait pas payer pour un joueur qui sera libre six mois plus tard. Un accord pourrait être trouvé dès le mois de janvier, mais Koeman a toutes les chances de devoir attendre le mois de juin pour retrouver ce joueur qu’il apprécie fortement.