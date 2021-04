Le FC Barcelone ne veut pas entendre parler d’un transfert de Ousmane Dembelé et pourrait même refuser de grosses offres pour lui.

Le vent a totalement tourné pour Ousmane Dembelé depuis quelques mois du côté du FC Barcelone. Alors que le club cherchait à le vendre, plus personne ne veut désormais entendre parler de son départ et les dirigeants se sont même fixé comme priorité de prolonger son contrat.

Plus qu’un an de contrat

La presse espagnole affirme que toutes les offres seront refusées pour Dembelé cet été même si le joueur n’a pas prolongé son bail d’ici là. Ousmane Dembelé a le vent en poupe, mais il n’aura plus qu’un an de contrat en juin et les Catalans vont devoir lui faire une belle proposition.