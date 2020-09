Si le Barça perd Leo Messi lors de ce marché des transferts, le club espagnol pourrait bien se lancer sur Mbappé.

Il y’a le feu du côté du FC Barcelone avec l’avenir de Leo Messi et nombreux sont ceux qui estiment que la formation catalane ne pourra pas avoir gain de cause et qu’elle doit se préparer à perdre son meilleur joueur. Si c’est le cas, le Barça fera tout pour recruter une immense star.

Ce sera compliqué

Et il pourrait bien s’agir de Mbappé. La possibilité de reformer le duo de l’équipe de France avec Griezmann commence à faire son chemin dans l’esprit des dirigeants espagnols même si la priorité est de loin de conserver Messi. Surtout que Mbappé ne sera sans doute pas disponible avant l’été prochain.