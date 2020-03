Selon la presse étrangère, les dirigeants du Barça seraient prêts à faire une offre de contrat de folie à Leo Messi.

La pression mise par Leo Messi sur les dirigeants du FC Barcelone est particulièrement forte. Le joueur laisse entendre qu’il pourrait partir cet été en utilisant une clause de son contrat et il sera par ailleurs libre de tout engagement l’an prochain. Le Barça veut tout faire pour le prolonger.

Un contrat hors norme

Et alors que les Catalans ont fait de très grosses dépenses au cours des derniers mois, on parle de plus en plus de la possibilité que le Barça lui fasse une offre de contrat totalement hors norme. Le Barça voudrait lui offrir un contrat de 50 millions d’euros par an jusqu’en 2023.