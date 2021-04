Le FC Barcelone est contraint de penser à des solutions de secours si Haaland ne donnait pas son accord pour la saison prochaine.

Le FC Barcelone veut une star offensive pour la saison prochaine et fait tout son possible pour convaincre Haaland et ses représentants. Mais il ne sera pas simple de recruter l’attaquant norvégien qui pourrait coûter une fortune et qui demande un très gros salaire.

Pas à vendre

Du coup, le club est bien contraint de penser à d’autres solutions offensives de premier plan et les dirigeants seraient bien entrés en contact avec les représentants de l’international belge de l’Inter Milan, Romelu Lukaku. Le joueur réalise une superbe saison, mais l’Inter n’a aucune intention de le vendre.