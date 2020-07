Le Barça rêve de boucler le retour de Guardiola cet été et cela semble vraiment possible.

Rien ne va plus du côté du FC Barcelone et un changement d’entraîneur est de plus en plus sérieusement envisagé en haut lieu. Setien devrait payer si les Catalans ne gagnent pas la Liga et les dirigeants rêvent toujours de bouclerle retour de Pep Guardiola.

Cela pourrait coûter cher

Ce dernier n’a jamais été aussi proche de boucler son retour en Espagne. En effet, il ne serait plus désireux de prolonger l’aventure avec Manchester City avec qui il a encore un an de contrat et pourrait donner son accord si le FC Barcelone le contacte. Mais cela pourrait coûter cher aux Catalans…