La tension est forte entre Rakitic et ses dirigeants et cela aura forcément un impact lors du marché des transferts.

Rakitic va être poussé vers la sortie par les dirigeants du FC Barcelone lors de l’été prochain parce que l’international croate n’a plus qu’un an de contrat et qu’aucune offre de prolongation ne lui sera faite. Plusieurs offres pourraient être formulées mais le joueur ne fera aucun cadeau.

Forte pression

Il a peu apprécié l’attitude des dirigeants catalans au cours des derniers et ne compte pas se laisser dicter son avenir. Il a pour priorité de rejoindre le FC Séville et pourrait bien mettre la pression pour cela même si le Barça n’a pas une offre à la hauteur de ses attentes.