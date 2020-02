Le FC Barcelone va tenter de vendre Rakitic lors du prochain marché des transferts et le joueur a déjà une idée de sa destination.

Le FC Barcelone devrait logiquement mettre Rakitic sur le marché des transferts l’été prochain. Le milieu de terrain international croate n’aura alors plus qu’un an de contrat et les dirigeants catalans ont pris la décision de ne pas lui transmettre de proposition de prolongation.

Rejoindre Ronaldo

Il va donc devoir partir et a déjà une idée très claire du maillot qu’il aimerait porter. Il a laissé entendre qu’il rêvait d’évoluer aux côtés de Cristiano Ronaldo et cela tombe plutôt bien puisqu’il est sur les tablettes de la Juventus qui prépare une offre pour la fin de la saison.