Rien ne va plus pour Griezmann et le champion du monde pourrait bien se retrouver sur le marché des transferts en janvier.

Cela ne s’arrange pas pour Griezmann en Espagne et le joueur est de plus en plus pointé du doigt. Il semble important pour lui de se relancer sous de nouvelles couleurs et il pourrait bien se retrouver sur le marché des transferts cet hiver. En effet, le Barça a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses.

Une belle valeur marchande

Et malgré une série de mauvaises performances, Griezmann conserve une très belle valeur marchande. Reste à connaître sa position, car il pourrait être hésitant à l’idée de changer de club en plein milieu de la saison, mais sa valeur marchande reste aujourd’hui supérieure à 60 millions.