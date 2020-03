Le Barça veut du poids dans son milieu de terrain et c’est pour cela qu’il pense à Ndombele.

Il semble de plus en plus clair que les dirigeants catalans se sont fixés un objectif pour le prochain marché des transferts. Ils veulent attirer des joueurs avec de gros attributs physiques pour avoir plus de poids dans le combat du milieu de terrain et protéger leurs artistes.

Poussé dehors ?

C’est notamment pour cette raison que les dirigeants du FC Barcelone ont inscrit sur leurs tablettes le nom de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Tanguy Ndombele. Ce dernier est arrivé en Angleterre pour 60 millions d’euros, mais pourrait être poussé vers la sortie cet été.