Le Barça va sans doute pousser Griezmann vers la sortie lors du prochain marché des transferts et va perdre gros.

Le FC Barcelone est en difficulté financière et se retrouve contraint de faire des économies. Une situation qui inquiète les supporters et qui pourrait contraindre à la perte de Leo Messi l’été prochain et à un marché des transferts très raisonnable alors que le club a besoin de se renforcer.

Une valeur marchande en chute

Et forcément les supporters pensent à l’agent qui pourrait être perdu avec Griezmann qui est dans une situation sportive compliquée et qui va être poussé vers la sortie. Certains dirigeants imaginent Griezmann simplement comme une monnaie d’échange puisque sa valeur marchande a été divisée au moins par deux.