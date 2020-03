Le Barça doit absolument vendre Coutinho au marché des transferts, mais un club intéressé pourrait se désister.

Les dirigeants du Barça vont devoir absolument trouver une solution pour un transfert de Philippe Coutinho lors du prochain marché des transferts. Mais encore faut-il trouver preneur surtout que le club espagnol ne peut pas totalement le brader et demande plus de 80 millions.

Aucune offre

Le Bayern Munich ne veut pas le conserver et un club pourrait bien se retirer de la course. En effet, la Juventus a été citée comme étant intéressée par le milieu de terrain brésilien, mais le club italien ne devrait finalement pas donner suite et ne fera aucune offre.