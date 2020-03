Le Barça pourrait bien se mettre sur la trace de Camavinga et faire une très grosse offre pour le Breton.

Eric Abidal pilote le marché des transferts du FC Barcelone et le technicien français a toujours un œil sur la Ligue 1 et sur les jeunes joueurs avec de gros potentiels. Ainsi, il a notamment repéré comme beaucoup d’autres le talent du jeune joueur du Stade Rennais, Camavinga.

Très apprécié

Il se dit de plus en plus que le Barça pourrait se montrer actif pour ce transfert en fin de saison. Il faudra néanmoins faire une offre de folie pour convaincre les dirigeants bretons de lâcher ce grand talent. Et le Barça ne peut plus faire n’importe quoi sur le marché des transferts.