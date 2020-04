Le Barça a pour priorité de remplir ses caisses lors du prochain marché des transferts et pourrait récolter 45 millions pour deux joueurs.

Le FC Barcelone devrait être très actif lors du prochain marché des transferts, mais le club catalan va vouloir avant toute chose faire entrer de l’argent dans les caisses avant d’en dépenser. Et c’est pour cette raison que le Barça creuse déjà plusieurs pistes pour des joueurs sur le départ.

Direction l’Angleterre

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Braithwaite devrait partir cet été et il a déjà des pistes en Angleterre. Il serait dans le viseur de West Ham. Par ailleurs, Umtiti est poussé vers la sortie et il a lui aussi deux offres en cours en Premier League. La vente de ces deux joueurs pourrait rapporter plus de 45 millions.