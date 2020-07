Leonardo cherche un attaquant et la candidature de Aubameyang reste très appréciée en interne.

Leonardo est bien à la recherche d’un attaquant supplémentaire pour compenser le départ de Cavani à la fin de son contrat. Leonardo veut un joueur expérimenté, mais ne veut pas dépenser une fortune au niveau de l’indemnité de transfert. C’est pour cela qu’il n’écarte pas la piste de Aubameyang.

Le joueur intéressé

Le joueur n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal et pourrait bien boucler ses valises. Son profil est apprécié par les dirigeants, mais le joueur a des demandes salariales très élevées et le club doit maîtriser ses dépenses. Leonardo a ses chances, car le joueur ne serait pas contre ce challenge.