Guardiola veut la Premier League et la Ligue des champions cette saison. Pour cela, il veut deux transferts hors norme.

Alors que Manchester City est souvent pointé du doigt pour ses dépenses hors norme et son non-respect du fair-play financier, le club anglais devrait bien encore faire des folies lors de ce mercato. Guardiola vise un double pour la saison avec la premier League et la Ligue des champions.

Prêt à le payer cher

Et pour cela, il veut deux renforts incroyables. Le premier est bien sûr Leo Messi avec lequel il discute depuis de longs mois et qu’il semble le seul à pouvoir recruter. Le second est Kalidou Koulibaly. Il ne lâche rien pour le défenseur du Napoli qu’il est prêt à payer 90 millions.