Manchester City pourrait être contraint de laisser filer certains de ses meilleurs joueurs pour respecter les règles du FPF.

Manchester City est dans une situation délicate et va sans doute devoir vendre des joueurs majeurs lors de la prochaine intersaison pour respecter les règles du fair-play financier et éviter de nouvelles sanctions. Les deux joueurs avec la plus grosse valeur marchande sont Sterling et De Bruyne.

Ils pourraient rapporter gros

Vendre ces deux joueurs pourrait permettre à Manchester City de faire entrer au moins 300 millions d’euros dans les caisses sans oublier une forte baisse de la masse salariale. Mais cela aura aussi bien évidemment un impact sur la compétitivité de l’équipe…