Jadon Sancho pourrait bien affoler les compteurs lors du prochain marché des transferts et atteindre les 150 millions.

Jadon Sancho pourrait bien être l’un des grands animateurs du prochain marché des transferts. Le jeune joueur de Dortmund affole les compteurs et fait rêver les clubs de Premier League qui veulent absolument le ramener sur le sol anglais. Chelsea et Manchester United sont les deux clubs les plus chauds.

Plus de 150 millions ?

Et Dortmund se frotte les mains en voyant la concurrence s’activer. À ce rythme, Jadon Sancho pourrait tranquillement atteindre les 150 millions d’euros pour son transfert en juin. Chelsea et Manchester United ont les moyens de monter leur offre à un tel niveau.