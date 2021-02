Mbappé pourrait bien accepter de prolonger son contrat, mais certains commencent à évoquer des conditions étonnantes.

Tous les grands clubs du monde rêvent de recruter un joueur comme Mbappé surtout qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en juin et qu’il pourrait donc bouger pour une somme raisonnable. Mais le joueur n’a pas l’intention d’animer le marché des transferts et aurait pris la décision de rester.

Paris peut accepter ça ?

Mais la presse espagnole évoque des conditions étonnantes pour une prolongation. Mbappé pourrait demander une prolongation de seulement une année afin de n’être lié que jusqu’en 2023 afin de pouvoir décider librement de son avenir un peu plus tard. Leonardo peut-il accepter cela ?