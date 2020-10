Ce sont des montants considérables qui ont été investis pour faire venir Eden Hazard et Zidane peut se mordre les doigts.

Les grands clubs européens ont limité leurs dépenses lors de ce marché des transferts et ils doivent faire avec les moyens du bord. Mais en Espagne on pense surtout aux sommes considérables qui ont été investies l’été dernier pour faire venir un joueur comme Eden Hazard

Il coûte très cher

Zidane a insisté pour le faire venir et la presse belge affirme qu’il a été payé plus de 160 millions d’euros avec un paiement en trois ans : 40 millions en 2019, 56 millions en 2020 et 64 millions en 2021. Des sommes considérables à sortir dans ces moments difficiles alors que le joueur est très loin de son meilleur niveau.